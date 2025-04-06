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Tekirdağ’da Aile Yılı etkinlikleri kapsamında konser verildi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Revnak Sanat işbirliğiyle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde sahne alan 76 kişi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da Aile Yılı etkinlikleri kapsamında konser verildi haberi

Tekirdağ'da “Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Revnak Sanat işbirliğiyle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde sahne alan 76 kişilik koro, şarkı ve türküler seslendirdi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, AA muhabirine, Aile Yılı kapsamında etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Müdürlük olarak büyük bir aile olduklarını aktaran Özdemir, “Bugün huzurevi sakinlerimiz, koruma altındaki çocuklarımız ve rehabilitasyon merkezimizdeki engellilerimiz ile konserde bir aradayız. Revnak Sanat'ı Tekirdağ'da görmekten çok mutluyuz.” dedi.

Özdemir, etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Revnak Sanat Kurucusu Birsen Geçikli Ortakale ise müziği seven herkesle bir arada olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Çocuk ve yaşlıların eğlenmesi için çaba sarf ettiklerini anlatan Ortakale, birbirinden güzel eserleri seslendirdiklerini ifade etti.

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