HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavga güvenlik kamerasında haberi

Tekirdağ’da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavga güvenlik kamerasında haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.Kavgada, T.A. ve H.A. bıç...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavga güvenlik kamerasında haberi

Tekirdağ'da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, T.A. ve H.A. bıçakla M.T'yi yaralayıp, kardeşi C.T'yi de darbetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde M.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.T'nin cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Darbedilen C.T. de aynı hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan bıçaklı kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İlgili Haberler

Edirne’de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor haberi
Yerel
31 Mart 2025, 17:10

Edirne’de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor haberi

CHP Genel Başkanı Özel, Saraçhane’de konuştu: haberi
Yerel
31 Mart 2025, 16:44

CHP Genel Başkanı Özel, Saraçhane’de konuştu: haberi

Tunca Nehri havzasında çeltik ekimi alanları nehirdeki su seviyesine göre belirlenecek haberi
Yerel
31 Mart 2025, 15:00

Tunca Nehri havzasında çeltik ekimi alanları nehirdeki su seviyesine göre belirlenecek haberi

Demirköy Kaymakamı Bayram, güvenlik güçleri ile bayramlaştı haberi
Yerel
31 Mart 2025, 14:30

Demirköy Kaymakamı Bayram, güvenlik güçleri ile bayramlaştı haberi

Yerlileştirilen büyük ölçekli 3 boyutlu metal yazıcılar, Türk sanayisinin gücüne güç katıyor haberi
Yerel
31 Mart 2025, 13:34

Yerlileştirilen büyük ölçekli 3 boyutlu metal yazıcılar, Türk sanayisinin gücüne güç katıyor haberi

En lezzetli peynir helvası için 35 yıldır çalışıyor haberi
Yerel
31 Mart 2025, 12:24

En lezzetli peynir helvası için 35 yıldır çalışıyor haberi

Edirne’de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında haberi Edirne’de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında haberi Enez Kaymakamı Tutal, kontrol noktasında sürücülerin bayramını kutladı haberi Enez Kaymakamı Tutal, kontrol noktasında sürücülerin bayramını kutladı haberi