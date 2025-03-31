Tekirdağ’da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavga güvenlik kamerasında haberi

Tekirdağ'da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, T.A. ve H.A. bıçakla M.T'yi yaralayıp, kardeşi C.T'yi de darbetti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde M.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.T'nin cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Darbedilen C.T. de aynı hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.
Öte yandan bıçaklı kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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