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Tekirdağ’da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavga güvenlik kamerasında haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.Kavgada, T.A. ve H.A. bıç...