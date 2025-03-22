Tekirdağ’da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi

Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
G.T'nin kullandığı 34 BZ 3114 plakalı hafif ticari araç ile Ö.F. yönetimindeki 59 ALF 808 plakalı otomobil Hürriyet Mahallesi Baykallar mevkiinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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