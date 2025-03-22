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“Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip” filmi 28 Mart’ta vizyona girecek haberi
Karadenizli tayfalar, Tekirdağ’da sezonluk mesailerini erken tamamladı haberi
Tekirdağ’da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Edirne’de büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanıyor haberi
Kırklareli’nde yangında hayvanları telef olan besiciye destek haberi
Edirne Valiliği “Büyük Selimiye İftarı”na hazırlanıyor haberi
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Tekirdağ’da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.G.T'nin kullandığı 34 BZ 3114 plakalı hafif ticari araç ile Ö.F. yönetimindeki 59 ALF 808 plakalı otomobil Hürriyet Mahallesi Baykallar mevkiinde çarpı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi

Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

G.T'nin kullandığı 34 BZ 3114 plakalı hafif ticari araç ile Ö.F. yönetimindeki 59 ALF 808 plakalı otomobil Hürriyet Mahallesi Baykallar mevkiinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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