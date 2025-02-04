Tekirdağ’da iki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı haberi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
H.D. idaresindeki 39 TL 397 plakalı minibüs ile M.Ö. yönetimindeki 525 AAT 038 plakalı minibüs Nusratiye Mahallesi'nde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü H.D. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.
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