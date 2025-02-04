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Tekirdağ’da “yalancı bahara” aldanan badem ağaçları çiçek açtı haberi
Bilecik’te dilencinin üzerinden 35 bin lira çıktı haberi
Bursa’da Kütüphaneden Kampüse Programı başladı haberi
“Kaspersky Thin Client” güncellendi haberi
Adıyaman’da KADEM Kadın Destek Merkezi’nin resmi açılışı yapıldı haberi
Kocaeli’de kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı haberi
Parolapara 2024’te müşteri portföyünü 5 katına çıkardı haberi
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Tekirdağ’da iki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.H.D. idaresindeki 39 TL 397 plakalı minibüs ile M.Ö. yönetimindeki 525 AAT 038 plakalı minibüs Nusratiye Mahallesi'nde çarpıştı.Haber verilmesi üzerine bö...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da iki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı haberi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

H.D. idaresindeki 39 TL 397 plakalı minibüs ile M.Ö. yönetimindeki 525 AAT 038 plakalı minibüs Nusratiye Mahallesi'nde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü H.D. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.

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