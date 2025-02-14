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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı haberi
Bursa’daki trafik denetiminde 17 sürücüye ceza haberi
Üsküdar’da toprak kayması nedeniyle 2 bina tahliye edildi haberi
Kocaeli’de akü hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı haberi
Bursa’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de 315 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Balıkesir’de kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu haberi
BBDSO’dan “Sevgililer Günü” konseri haberi
İstanbul’daki terör soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı haberi
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Tekirdağ’da lise öğrencileri okul bahçesinde çiftçiliği öğreniyor haberi

- Hayrabolu ilçesinde tarım eğitimi kapsamında okul bahçesinde sebze ve meyve yetiştiren lise öğrencileri, ürünleri ihtiyaç sahiplerine de ulaştırıyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da lise öğrencileri okul bahçesinde çiftçiliği öğreniyor haberi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde lise öğrencileri, tarım eğitimi kapsamında okul bahçesinde sebze ve meyve yetiştiriyor.

Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri alanında eğitim gören 27 öğrenci, okula ait 35 dönümlük alanda tarımsal üretim yapıyor.

Öğrenciler, teorik bilgileri pratiğe dökerek marul, soğan, sarımsak, bezelye, bakla, bamya, fasulye, domates, aronya ve üzüm gibi çeşitli ürünler yetiştiriyor.

Okul Müdürü Mesut Akbaba, AA muhabirine, öğrencilerin önemli tecrübeler kazandıklarını söyledi.

Tarım faaliyetlerini her geçen gün daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirten Akbaba, “Kapalı seramızda 16 çeşit ürün denemesi yaptık. Açık alanımızda nohut ekimine devam ediyoruz. Hedefimiz, gençlerimizin kendi işlerini yapabilmesi ve üretim kapasitelerini geliştirmesi.” dedi.

Tarım Teknolojileri Öğretmeni Gülnur Pelit de Hayrabolu'nun tarım alanında önemli ilçelerden birisi olduğunu dile getirdi.

Okulun yaklaşık 35 dönüm kullanılabilir arazisi olduğunu aktaran Pelit, şunları kaydetti:

“Ekim ayında ilk etapta marul ve lahana üretimi yaparak başlıyoruz. Mart ayında ise 40 bin fide yetiştiriyoruz. Fidelerden sonra burası sebze bahçesine dönüyor. Domates, biber, salatalık gibi çeşitleri üretiyoruz. Tohumundan meyve aşamasına kadar üretimleriyle ilgili öğrencilerimiz bilgi sahibi oluyor. Ayrıca, 25 dekar alanda nohut üretimi yapıyoruz. 5 dekar alanda aronya, üzüm ve meyve ağaçlarıyla üretime katkı sağlıyoruz. Ayrıca, kırsalda üretimi teşvik ederek çiftçilerimizin köylerinde tekrar kendi ürünlerini fide ve tohumdan itibaren yetiştirmelerini sağlıyoruz. Yine ürünleri aynı zamanda ihtiyaç sahiplerimize ulaştırıyoruz.”

Öğrencilerden Ege Ulus da kendi emekleriyle hazırladıkları ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Üretim
Ürün

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