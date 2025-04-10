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Tekirdağ’da öğrenciler aileleriyle kitap okudu haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında öğrenciler, aileleriyle kitap okudu.İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler ve aileleri, Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde bir araya geldi.Öğrenciler ...

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Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da öğrenciler aileleriyle kitap okudu haberi

Tekirdağ'da “Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında öğrenciler, aileleriyle kitap okudu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler ve aileleri, Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde bir araya geldi.

Öğrenciler burada aileleriyle yarım saat kitap okudu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özgür Parıltı, gazetecilere, Aile Yılı kapsamında öğrencilerle birlikte anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bu yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Aile Yılı” ilan edildiğini anımsatan Parıltı, “Etkinlikle Bakanlığımızın 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' eğitim sistemimizdeki sadece akademik başarının üzerine değil kitap okumanın da önemli bir değer olduğu, ailece bir etkinlik yapmanın geleceğe bırakılabilecek en temel miras olduğunu işlemeyi düşündük. Etkinliğimize ilkokul, ortaokul ve liselilerden katılım oldu.” dedi.

Parıltı, kitapları seven, kitaplarla büyüyen, kitaplarla düşünen, sorgulayan bireyler yetiştirmenin önemli olduğunu aktararak, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Edebiyat öğretmeni Filiz Aksuna da etkinlikle çocuklara kütüphane sevgisini, kütüphane ortamını tanıtmak aynı zamanda da kitap sevgisini vermek istediklerini dile getirdi.

Aksuna, öğrencilerin, aileleriyle kitap okuyarak verimli zaman geçirdiğini ifade ederek, bu tür farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

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