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Tekirdağ’da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.H.Z'nin kullandığı 59 ZC 798 plakalı otomobil, Vatan Mahallesi'nde M.E.V'nin kullandığı 59 AIU 960 plakalı motosikletle çarpıştı.Çarpışmanın...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı haberi

Tekirdağ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

H.Z'nin kullandığı 59 ZC 798 plakalı otomobil, Vatan Mahallesi'nde M.E.V'nin kullandığı 59 AIU 960 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü ve arkasındaki R.A.T. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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