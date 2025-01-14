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Tekirdağ’da narkotik uygulamalarında 9 kuşkulu tutuklandı
Tapu süreçlerinde Edirne’de başlayan yapay zeka kullanımı yaygınlaşıyor
İstanbul’da düzenlenen “Narkopan-7” operasyonunun ayrıntılarına ulaşıldı
Tekirdağ’da poyraz 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Kartepe’ye kar yağdı
Çanakkale’de yangından etkilenen bölge sakinlerine zeytin fidanı dağıtıldı
Tekirdağ’dan kısa kısa
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Tekirdağ’da poyraz 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Tekirdağ’da poyraz 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

TEKİRDAĞ (AA) – Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, poyrazın avlanmayı zorlaştırdığını söyledi.

Balıkçıların havanın normale dönmesini beklediğini ifade eden Pehlivanoğlu, “Balıkçı arkadaşlarımız şu anda faaliyetlerini ağlarına bakım yaparak geçiriyorlar. Allah izin verirse havalar düzeldiğinde arkadaşlarımız faaliyetlerine çinekop, istavrit, sardalya tutarak devam edecekler.” dedi.

Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın etkisini perşembe gününe kadar sürdürmesi bekleniyor.

Poyraz

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