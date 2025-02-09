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Tekirdağ’da poyraz 6 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde 6 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında...