Tekirdağ’da poyraz 6 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor haberi

Marmara Denizi'nde 6 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, bugün de denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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