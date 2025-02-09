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Tekirdağ’da poyraz 6 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor haberi
Milli yelkenci Kurnaz, 12. kez Türkiye şampiyonu oldu haberi
Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü aracılığıyla geçen yıl 280 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi haberi
Esenler’de anahtarı kontakta bırakılan otomobili çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı haberi
İstanbul’da 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı haberi
Tarımın “Silikon Vadisi” olacak İTTM, proje başvurularıyla hayata geçiyor haberi
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Tekirdağ’da poyraz 6 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde 6 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da poyraz 6 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor haberi

Marmara Denizi'nde 6 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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