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İstanbul’da 2000 yılı öncesi yapılan binaların yenilenmesi deprem güvenliği için önem taşıyor haberi
Güçlendirme, depreme karşı riskli binalar için ekonomik seçenek sunuyor haberi
Azerbaycanlı sanatçılar Alim Kasımov ve Fergana Kasımova AKM’de konser verdi haberi
Kırklareli Valisi Turan, Armağan köyünü ziyaret etti haberi
Tekirdağ’da 125 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Tekirdağ’da Yeşilcanlar Korosu konser verdi haberi
Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi haberi
Sındırgı’da vatandaşlar iftarda buluştu haberi
Bursa’da “Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor” programı düzenlendi haberi
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Tekirdağ’da Yeşilcanlar Korosu konser verdi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da çocuklardan oluşan Yeşilcanlar Korosu konser verdi.Kentte Yeşilay Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.Çocuklardan oluşturulan Yeşilcanlar Korosu farkındalık oluşturmak için Köprübaşı mevkiinde b...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da Yeşilcanlar Korosu konser verdi haberi

Tekirdağ'da çocuklardan oluşan Yeşilcanlar Korosu konser verdi.

Kentte Yeşilay Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Çocuklardan oluşturulan Yeşilcanlar Korosu farkındalık oluşturmak için Köprübaşı mevkiinde bir araya geldi.

Koro üyesi çocuklar, Yeşilay şarkıları ve sevilen türküleri seslendirdi.

Konseri ilgiyle takip eden vatandaşlarda zaman zaman çocuklara eşlik etti.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, gazetecilere, hafta kapsamında çok sayıda etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Hafta boyunca farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Soykırlı, “Yaklaşık 105 yıldan beri tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı mücadele veriyoruz. İnsanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yeşilcanlar Korosu kalpleri Yeşilay'la atan çocuklarımız. Burada Yeşilay şarkıları seslendirecekler. Barış Manço şarkıları seslendirecekler. Bazen de güzel türkülerimiz seslendirecekler. Yeşilay olarak bütün alkol, faaliyet, teknoloji, kumar bağımlılığıyla mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizi de en büyük yegane amacı bizim varlıklarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz onlara destek sağlamak, farkındalık yaratmak ve Yeşilay'ı onlara tanıtmak.” dedi.

Soykırlı, bağımlılıkla mücadelede sağlıklı yaşamın ve sporun önemli olduğunu aktararak, ulaşabildikleri herkese bağımlılıkla mücadelenin önemini anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

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