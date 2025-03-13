THY, “Turkish Airlines Open” golf turnuvasının bir kez daha isim sponsoru oldu haberi

Türk Hava Yolları (THY), DP World Tour'un Antalya'da düzenlenecek olan prestijli golf turnuvası Turkish Airlines Open'a yeniden ev sahipliği yapacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu THY, Türkiye Golf Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla Turkish Airlines Open'ın bir kez daha isim sponsoru oldu.

Sponsorluk imza töreni, Yeşilköy'deki THY Genel Yönetim Binası'nda THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nihat Özdemir ve DP World Tour Turnuva İş Birlikleri Direktörü Mark Casey ve diğer üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilal Ekşi, THY olarak misyonlarını yolcu taşımacılığının çok ötesinde gördüklerini belirterek, “İnsanları ve kültürleri buluşturmak misyonuyla spora ve sporculara verdiğimiz desteğin yeni bir adımı olan Turkish Airlines Open turnuvamızın golf sporu, markamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Nihat Özdemir ise şunları kaydetti:

“Mayıs ayında düzenlenecek Turkish Airlines Open turnuvası ile Avrupa'nın en büyük profesyonel golf turunun bir bacağı ülkemize geri gelmiş oluyor. Bu noktaya gelmemizde en büyük katkıyı sağlayan, turnuvanın ana sponsoru Türk Hava Yollarına teşekkürlerimizi sunmak istiyorum.”

Mark Casey de sponsorluk için THY'ye teşekkür ederek, “Bir kez daha golfün merkezi Antalya'ya gelmeyi, Türk Hava Yolları, Türkiye Golf Federasyonu ve tüm turnuva ortaklarıyla birlikte çalışarak unutulmaz bir hafta geçirmeyi dört gözle bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

– Turnuva 8-11 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek

Turkish Airlines Open altı yıl aranın ardından DP World Tour'un “Race to Dubai” takviminde yeniden yer alacak. Turnuva 8-11 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da yer alan Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta gerçekleştirilecek.

THY'nin 2013'te isim sponsorluğunu üstlendiği Turkish Airlines Open, 2019'a kadar Tiger Woods, Sergio Garcia, Tyrrell Hatton, Justin Rose ve Rory Mcllroy gibi dünyadaki öncü profesyonel golf oyuncularını Antalya'da ağırlamıştı.

Ayrıca THY'nin 2013'ten beri düzenlediği, dünyanın en büyük amatör golf turnuvası olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines World Golf Cup bu yıl 73 ülkede 117 destinasyonda gerçekleştiriliyor.