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Trakya’da bayram namazı kılındı haberi

EDİRNE (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar Trakya'da camileri doldurdu.Edirne'de vatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.Eski Cami İmam Hatibi Salih Tatlı, vaazında bayramın İslam alemin...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Trakya’da bayram namazı kılındı haberi

Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar Trakya'da camileri doldurdu.

Edirne'de vatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.

Eski Cami İmam Hatibi Salih Tatlı, vaazında bayramın İslam alemine sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Namaz kılınmasının ardından hutbe irad edildi, Türkiye ve Müslümanlar için dua edildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve protokol üyeleri de namazdan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

– Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Ramazan Bayramı'nı konu alan vaaz verdi.

Namaz kılınmasının ardından hutbe okundu, dua edildi.

Ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Tekirdağ'da da bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Bayram namazını Rüstem Paşa Camisi'nde kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde camiye geldi.

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