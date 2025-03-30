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Trakya’da bayram namazı kılındı haberi

EDİRNE (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar Trakya'da camileri doldurdu.Edirne'de vatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.Eski Cami İmam Hatibi Salih Tatlı, vaazında bayramın İslam alemin...