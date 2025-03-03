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TÜ’de “Osmanlı yapılarında Mimari – Çini Bezeme ilişkisi ve Selimiye” konferansı düzenlendi haberi
Edirne’de sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 46 bin 302 lira ceza uygulandı haberi
Küçükçekmece’de depreme dayanıksız bina tahliye edildi haberi
Koçtaş, Superbrands’ın “Türkiye’nin Süper Markaları” listesinde yer aldı haberi
Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı haberi
Turkcell ve Samsung 5G destekli akıllı cihazlar için işbirliğine imza attı haberi
“Hızır41 Afet Mutfağı”nda ramazanda 1 milyon 200 bin pide üretilecek haberi
Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi şubatta 28 santimetre arttı haberi
Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada yaralananlar taburcu edildi haberi
Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa haberi
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TÜ’de “Osmanlı yapılarında Mimari – Çini Bezeme ilişkisi ve Selimiye” konferansı düzenlendi haberi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Osmanlı Yapılarında Mimari - Çini Bezeme ilişkisi ve Selimiye" konulu konferans düzenlendi.Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) Direktörü ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
TÜ’de “Osmanlı yapılarında Mimari – Çini Bezeme ilişkisi ve Selimiye” konferansı düzenlendi haberi

Trakya Üniversitesinde (TÜ) “Osmanlı Yapılarında Mimari – Çini Bezeme ilişkisi ve Selimiye” konulu konferans düzenlendi.

Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) Direktörü ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, 16. yüzyılda Osmanlı yapılarında çini süslemelerinin aslında yapıların mimari özelliklerini de ortaya çıkardığını belirtti.

16. yüzyılda çok önemli olan merkezi kubbenin ortaya çıkmasına çini programlarının yardımcı olduğunu anlatan Yenişehirlioğlu, özellikle Mimar Sinan'ın bir yapıdaki çini süsleme programlarını o yapının özelliklerine göre yaptığını anlattı.

Selimiye'nin çinilerinin çok kaliteli ve önemli olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, çinilerde ilk kez yeşil rengin burada kullanıldığını aktardı.

Yenişehirlioğlu, konferansta Türkiye'deki cami ve türbelerde kullanılan çini bezemeler ve özellikleri hakkında da bilgiler verdi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülgün Yılmaz ise konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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