TÜ’de “Osmanlı yapılarında Mimari – Çini Bezeme ilişkisi ve Selimiye” konferansı düzenlendi haberi

Trakya Üniversitesinde (TÜ) “Osmanlı Yapılarında Mimari – Çini Bezeme ilişkisi ve Selimiye” konulu konferans düzenlendi.

Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) Direktörü ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, 16. yüzyılda Osmanlı yapılarında çini süslemelerinin aslında yapıların mimari özelliklerini de ortaya çıkardığını belirtti.

16. yüzyılda çok önemli olan merkezi kubbenin ortaya çıkmasına çini programlarının yardımcı olduğunu anlatan Yenişehirlioğlu, özellikle Mimar Sinan'ın bir yapıdaki çini süsleme programlarını o yapının özelliklerine göre yaptığını anlattı.

Selimiye'nin çinilerinin çok kaliteli ve önemli olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, çinilerde ilk kez yeşil rengin burada kullanıldığını aktardı.

Yenişehirlioğlu, konferansta Türkiye'deki cami ve türbelerde kullanılan çini bezemeler ve özellikleri hakkında da bilgiler verdi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülgün Yılmaz ise konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.