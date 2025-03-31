Tunca Nehri havzasında çeltik ekimi alanları nehirdeki su seviyesine göre belirlenecek haberi

Edirne'nin önemli çeltik ekim bölgelerinden Tunca Nehri havzasındaki ekim sahaları, üretimin kuraklık sürecinden etkilenmemesi için nehirdeki su seviyesi ve sulama koşullarına göre belirlenecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı başkanlığında Tunca havzasındaki çeltik ekim sürecine ilişkin toplantı yapıldı.

Toplantıda Tunca'daki su miktarına bağlı olarak bölgedeki çeltik ekimi ve su kullanımına ilişkin tedbirler ele alındı.

Kuraklığa karşı alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantıda çeltik ekim alanlarının planlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve köy muhtarları katıldı.

Kentte özellikle son 2 yılda etkili olan kuraklık nedeniyle Tunca'daki su seviyesi yaz aylarında kritik seviyeye düşerken, çeltik sulamada zaman zaman aksamalar yaşandı.

Çiftçilerin yeterli suya ulaşması için geçen yıl ilk önce Tunca'da bir süre sonra ise Meriç Nehri'nde dönüşümlü sulama yapılmış, yeni kuyuların da açılmasıyla çeltikte büyük verim kayıplarının önüne geçilmişti.