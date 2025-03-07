Türk Telekom, API ekosistemi geliştirme projesini duyurdu haberi

Türk Telekom, 5G alanında tüketicilere ve işletmelere yönelik yenilikçi çözümler sunan Uygulama Programlama Arayüzleri (API) ekosistemi geliştirme projesini GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, iştiraki Argela ve yerli mobil şebeke çözümleri üreten ULAK Haberleşme işbirliğiyle tamamen yerli imkanlarla geliştirdiği projeyle, 5G'nin sağladığı kabiliyetleri daha etkin kullanmayı hedefliyor. GSMA Açık Ağ Geçidi girişimi tarafından desteklenen proje, operatörler ve ülkeler arasında işbirliğini artırmayı amaçlıyor.

5G'nin önemli kabiliyetlerinden biri olan şebeke verilerinin üçüncü taraf uygulamalara standart arayüzlerle sunulmasını sağlayan Network API çözümü için Argela ile Open Gateway şebeke fonksiyonunu geliştiren Türk Telekom, ULAK Haberleşme ile 3GPP uyumlu çekirdek şebeke bağlantılarının güvenli kullanımını sağlayan NEF (Network Exposure Function) fonksiyonunu entegre etmeyi hedefliyor.

5G kullanım senaryolarını yaygınlaştıracak ve küresel çapta kullanılabilecek bir çözümün Türk Telekom ekosistemi çatısı altında geliştirilmesi amaçlanıyor. CAMARA projesi ile GSMA'in Açık Ağ Geçidi girişimi arasında, operatör ağ yeteneklerini üçüncü taraf uygulamalara sunmak amacıyla birleşik platform çözümünü tanımlayan yakın işbirliği kuruldu.

Geliştiricilere ve üçüncü taraf firmalara mobil şebeke operatörleriyle daha hızlı ve uyumlu bir çalışma ortamı sunan platform, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, GSMA Network Başkanı Mats Granryd ve GSMA Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölge Başkanı Jawad Abbassi'nin katılımıyla duyuruldu.

– “Girişim, yeni dijital hizmetler ve uygulamaların geliştirilmesine yardımcı olacak”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, güçlü fiber altyapıları, uzman mühendisleri ve yüksek teknoloji birikimleriyle Türkiye'nin ve bölge coğrafyanın teknoloji taşıyıcısı olma rolünü üstlendiklerini belirtti.

Dijital çağın olanaklarını bölge coğrafyanın her köşesine taşırken, yenilikçi teknolojilere yaptıkları yatırımlarla geleceğin inşasına katkı sunduklarını kaydeden Orhan, “Teknoloji üretme ve ihraç etme vizyonu ile hayata geçirdiğimiz yenilikçi çözümlere bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Güçlü bir Uygulama Programlama API ekosistemi, 5G çağında birçok yenilikçi çözümün temeli olacak uygulama-ağ entegrasyonunu kolaylaştırıyor. 5G alanında yenilikçi bir çözüm olan bu platform işletmelerin hızla değişen ihtiyaçlarının, 5G'nin getirdiği özellikler sayesinde etkin bir şekilde karşılanmasına olanak tanıyor. ” ifadelerini kullandı.

Orhan, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ve GSMA tarafından desteklenen API ekosistemi geliştirme projeleriyle bölge coğrafyada İHA (İnsansız Hava Aracı), yayıncılık, akıllı üretim, otomotiv sektörü ve diğer işletmeler için uygulama bazlı yeni nesil servisleri sunan öncü operatör olmayı hedeflediklerini vurguladı.

5G'ye geçiş sürecinde yerliliğin önemini vurgulayan Orhan, “5G alanında öncü çalışmalar yaparken, teknoloji geliştirme vizyonumuzu yansıttığımız işlere imza atmayı sürdürüyoruz. Güçlü altyapımız ve uzman mühendislerimizle, teknoloji üreten ve ihraç eden bir Türkiye için bayrak taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

GSMA Network Başkanı Henry Calvert de Türk Telekom'un, Argela ve ULAK İletişim ile işbirliği içinde yürüttüğü girişimi memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Bu girişimin, yalnızca Türkiye'de değil, tüm bölge genelinde dijital dönüşümün ilerlemesine katkı sağlayacağını kaydeden Calvert, şu değerlendirmede bulundu:

“GSMA Açık Ağ Geçidi girişimi, Açık API'ler aracılığıyla mobil ağların kabiliyetlerinin tamamını açığa çıkarma potansiyeline sahiptir ve tüketiciler, işletmeler ve toplum için yeni dijital hizmetler ve uygulamaların geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Bunun başarılı olması ve küresel ölçekte geçerli olması için, mobil ekosistemin geliştiricilerin her pazarda ağlara evrensel erişim sağlamasına olanak tanıyacak ortak bir yaklaşımda birleşmesi gerekmektedir. Türk Telekom'un bu alandaki yenilikçi çalışmalarını takdir ediyoruz.”