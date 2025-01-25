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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne’de Roman STK temsilcileriyle buluştu haberi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Gelibolu Belediyesini ziyaret etti haberi
Sakarya Nehri’nde erkek cesedi bulundu haberi
Ege Denizi’nde 35 düzensiz göçmen yakalandı haberi
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AK Parti Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu: haberi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı’nın 8. Olağan Kongresi’nde konuştu: haberi
AK Parti Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi haberi
Kağıthane’de bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
Bilecik’te Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ampute operasyonu gerçekleştirildi haberi
Bilecik’te gençlerin talebiyle kurulan kulüp amatör ligde mücadeleye hazırlanıyor haberi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Alper Gökçebel

Bursaspor Yörsan: Brown 20, Berkay Candan 16, Sharma 8, Michineau 7, Grantham 2, Sarper David Mutaf 16, Pipes 7, Gavrilovic 2, Ömer Utku Al 2

Manisa Basket: Thomas 8, Yunus Emre Sonsırma 21, Lee 2, Pickett 14, Acuil 4, White 19, Besson 16, Chiozza 7, Leon Apaydın 2, Mehmet Yağmur 3, Buğra Çal

1. Periyot: 23-25

Devre: 50-46

3. Periyot: 64-74

BURSA (AA) – Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Manisa Basket, deplasmanda Bursaspor Yörsan'ı 96-80 yendi.

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