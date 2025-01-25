Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Alper Gökçebel
Bursaspor Yörsan: Brown 20, Berkay Candan 16, Sharma 8, Michineau 7, Grantham 2, Sarper David Mutaf 16, Pipes 7, Gavrilovic 2, Ömer Utku Al 2
Manisa Basket: Thomas 8, Yunus Emre Sonsırma 21, Lee 2, Pickett 14, Acuil 4, White 19, Besson 16, Chiozza 7, Leon Apaydın 2, Mehmet Yağmur 3, Buğra Çal
1. Periyot: 23-25
Devre: 50-46
3. Periyot: 64-74
BURSA (AA) – Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Manisa Basket, deplasmanda Bursaspor Yörsan'ı 96-80 yendi.
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