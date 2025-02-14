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TürkTraktör, 2024 yılı finansal sonuçlarını paylaştı haberi

- TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne: - "Ekibimizin bu yeni pazar koşullarına uyum sağlama konusundaki özverisi, bu sonuçları elde etmemizi ve geleceğe hazırlanmamızı sağlıyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
TürkTraktör, 2024 yılı finansal sonuçlarını paylaştı haberi

TürkTraktör, geçen yıl yurt içi pazara 31 bin 974 adet traktör satışı yaparken, ihracatta ise 12 bin 516 adede ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan 2024 yılı finansal sonuçlarına göre, TürkTraktör, geçen yıl 43 bin 611 adet traktörü banttan indirirken, Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 60'ını, ihracatının ise yüzde 73'ünü tek başına karşıladı.

TürkTraktör,'ün, 2024 finansal verileri doğrultusunda toplam cirosu 66 milyar 970 milyon lira, şirketin faaliyet kar marjı ve faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) marjı sırasıyla yüzde 11,9 ve yüzde 14,7, net karı ise 5 milyar 741 milyon lira olarak gerçekleşti.

Traktör pazarında New Holland ve Case IH olmak üzere iki markasıyla yüzde 46,2 payı olan şirket, 2024'te yurt içi pazara 31 bin 974 adet traktör satışı yaparken, ihracatta ise 12 bin 516 adede ulaştı.

Traktör pazarındaki etkisini tarımsal ekipman üretimi alanına da taşımak isteyen TürkTraktör, 2024'te Kayhan Ertuğrul Makine Sanayi ve Ticaret AŞ ve bağlı ortaklığı Kayhan Ertuğrul Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ ile Terramak Tarım Makinaları Dış Ticaret AŞ'nin paylarının tamamının devralınmasına ilişkin olarak Pay Alım Satım Sözleşmesi imzaladı. Sürecin tamamlanması için Rekabet Kurumunun onayı bekleniyor.

Erenler fabrikasında yer alan kabin montaj hattını da bu süreçte güçlendiren TürkTraktör, yeni kabin iskelet üretim tesisini de 2024 sonunda deneme üretimine başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, kuruluşlarının 70. yılı vesilesiyle kendileri için ayrı bir önemi olan 2024'te liderliklerini sürdürmelerindeki katkıları nedeniyle tüm TürkTraktör çalışanlarına teşekkür etti.

Pazarın 2023'teki rekorun ardından bu yıl normalleşme eğilimiyle birlikte yüzde 18 daraldığı böylesine zorlu bir dönemde New Holland markalarının ilk sırada, Case IH markalarının ise ikinci sırada yer aldığını aktaran Sejourne, şu değerlendirmede bulundu:

“Ekibimizin bu yeni pazar koşullarına uyum sağlama konusundaki özverisi, bu sonuçları elde etmemizi ve geleceğe hazırlanmamızı sağlıyor. Türk tarımının uzun dönemli yüksek potansiyeline inanan bir kurum olarak yeni yatırımlarımız ile tarımı ve şehirleri geleceğe hazırlama amacımız doğrultusunda ilk günkü heyecan ve azimle yolumuzda kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu başarılı sonuçlar vesilesiyle, markalarımıza olan sadakatini göstererek ürünlerimizi tercih eden çiftçilerimize ve tüm katkıları için bayi ve tedarikçilerimize de şükranlarımı sunuyorum.”

2024
Kar
Pazar
Tarım
Türktraktör

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