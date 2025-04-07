Vali Aktaş, Anadolu Ajansı Kocaeli Bürosu’nu ziyaret etti haberi

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) Kocaeli Bürosu'nu ziyaret etti.

Vali Aktaş'ı, AA Sakarya Bölge Müdürü Enes Duran ve Kocaeli Büro Sorumlusu Kadir Yıldız karşıladı.

Ajans çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Aktaş, Duran'dan AA'nın kentteki çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Anadolu Ajansının 105'inci yıl dönümünü de kutlayan Aktaş, kamuoyunu doğru ve hızlı şekilde bilgilendirdikleri için ajans çalışanlarına teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.