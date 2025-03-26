Van’da kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi haberi

Van'da kalp rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde kalp hastalığı nedeniyle tedavi gören 10 aylık bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.

Bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.