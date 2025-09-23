Salı, Eylül 23, 2025

Son Dakika

Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz Tutuklandı 1 saat ago
Sömestr Tatili 2026 Kaç Gün Sürecek? Öğrenciler İçin Tatil Takvimi Açıklandı 2 saat ago
Yaralı Atmaca Bilecik’te Jandarma Ekipleri Tarafından Kurtarıldı 2 saat ago
Çarpıntı Dizisi 2. Bölümüyle Reytinglerde Zirveye Çıktı 2 saat ago
Beşiktaş Kaptanı Mert Günok, Bayern Münih’in Radarındaydı 2 saat ago
CHP Eski İl Başkanı Berhan Şimşek Disipline Sevk Edildi 3 saat ago
Fed’in Faiz İndirimi Sonrası S&P 500 Tahminleri Yükseldi 3 saat ago
UYAP Üzerinden Bireysel Başvuru Dönemi Başlıyor 3 saat ago
Türkiye-Polonya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? 5 saat ago
TOKİ’den Borç Kapatma ve Peşin Ödeme İndirimi Başladı 5 saat ago

Yaralı Atmaca Bilecik’te Jandarma Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Bilecik’te jandarma ekipleri, devriye sırasında buldukları yaralı bir atmaca için müdahale ederek doğaya kazandırılmasını sağladı.
Özge Tekeli
2 saat önce
0 0
Yaralı Atmaca Bilecik’te Jandarma Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Bilecik’te jandarma ekipleri, devriye sırasında buldukları yaralı bir atmacaya müdahale ederek doğaya kazandırılmasını sağladı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, Yenipazar ilçesi Tohumlar Köyü çevresinde rutin devriye görevini yürütürken yaralı bir atmaca tespit etti. Ekipler, kuşun bulunduğu alana hızla yönelerek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralı atmaca, daha sonra tedavi edilmek üzere Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, atmacanın sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX