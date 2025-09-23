Yaralı Atmaca Bilecik’te Jandarma Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Bilecik’te jandarma ekipleri, devriye sırasında buldukları yaralı bir atmacaya müdahale ederek doğaya kazandırılmasını sağladı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, Yenipazar ilçesi Tohumlar Köyü çevresinde rutin devriye görevini yürütürken yaralı bir atmaca tespit etti. Ekipler, kuşun bulunduğu alana hızla yönelerek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralı atmaca, daha sonra tedavi edilmek üzere Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, atmacanın sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi.