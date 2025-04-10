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Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor maçının ardından haberi

- Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: - "3 puan önemliydi, aldık. Mutluyuz. İnşallah bunu önümüzdeki son 5 haftaya taşırız" - Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun: - "Futbolda her zaman sonuçları hatalar belirler, genç ve hata yapmaya müsait bir takımız"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor maçının ardından haberi

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, “3 puan önemliydi, aldık. Mutluyuz. İnşallah bunu önümüzdeki son 5 haftaya taşırız.” dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gürsel, Yeni Malatyaspor'un ligde zor şartlarda mücadele ettiğini söyledi.

İlk yarıda hatalı bir şekilde gol yediklerini belirten Gürsel, “Böyle maçlarda girdiğiniz pozisyonlarda ne kadar erken gol bulursan o kadar rahatlarsın. Biz pozisyona girdik ama golü çok çabuk bulamadık. İlk yarının son dakikasında birinci golü bulduk. Sonra ikinci ve üçüncü golleri bulduk. Önemli olan burada kazanmaktı. Kazandık, önümüzdeki hafta pazartesi günkü maçımıza bakacağız. 3 puan önemliydi, aldık. Mutluyuz. İnşallah bunu önümüzdeki son 5 haftaya taşırız.” diye konuştu.

– Yeni Malatyaspor cephesi

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise genç bir kadroyla mücadele ettiklerini belirterek, “Futbolda her zaman sonuçları hatalar belirler, genç ve hata yapmaya müsait bir takımız. Sahada emeği geçen oyunculara ve rakip takıma teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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