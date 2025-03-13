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Zeytinburnu’nda bir kişi tartıştığı otomobilin sürücüsünü darbetti haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Zeytinburnu'nda, yolda yaya olarak ilerleyen bir kişi tartıştığı otomobil sürücüsünü darbedip aracına zarar verdi.Cevizlibağ'da yolda yürüyen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilin sürücüsüyle tartışmaya başladı...