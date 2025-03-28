“Zimem defteri” geleneği İstanbul’da yeniden hayat buldu haberi

İstanbul Valiliği, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği “zimem defteri” geleneğini ramazan ayı dolayısıyla yeniden canlandırdı.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün talimatıyla başlatılan proje kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde kentte belirlenen 20 noktada, hayırseverlerin desteğiyle 93 bakkaldaki 1957 kişinin toplam 2 milyon 498 bin lira tutarındaki borcu kapatıldı.

Vali Gül, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “zimem defteri”nin Osmanlı'dan bugüne gelen ve zaman zaman yaşatılan bir gelenek olduğunu belirterek, “Zimem defteri hayırseverlerin, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını bakkaldaki defteri satın alarak kapattıkları bir sistem.” dedi.

Bu geleneği görev yaptığı her yerde hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Gül, “İstanbul'da da ramazan ayı boyunca birkaç yerde hayırseverlerimizle yaptık. Amacımız bu geleneğin duyurulması, yaşatılması ve başka hayırseverlerin de hem bizim aracılığımızla hem bireysel olarak kendilerinin de yaparak, bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaları ve geleneğin yaşatılması.” diye konuştu.

Gül, fırsat buldukça benzer projelere devam edeceklerini vurgulayarak, “Zimem defterinin yaşatılması hem ecdatla bağ kurmamızı sağlıyor hem de hayırseverlere doğrudan dokunulan, aynı zamanda alacaklı olan bakkala bir nebze olsun destek olan bir proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

– İhtiyaç sahibi vatandaşların veresiye borçları, hayırseverlerin katkılarıyla ödendi

Proje kapsamında, Esenyurt'ta 4 bakkalda biriken veresiye borçlar hesaplandıktan sonra, görevlilerce ödenerek tutanak tutuldu.

Pınar Mahallesi'nde veresiye borçların ödendiği bakkalın işletmecisi Mehmet Keskin, ihtiyaç sahibi müşterilerin yükünün hafifletildiğini belirterek, görevlilere teşekkür etti.

“Zimem defteri” geleneğinin yaşatıldığı Ümraniye'de de 5 bakkaldan veresiye defteri satın alınarak, 99 kişinin borcu kapatıldı.

Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Osmanlı'dan bugüne devam eden “zimem defteri” geleneğinin, hayırseverlerin yardımıyla devam ettiğini söyledi.

Elmalı Kent Mahallesi'nde bir bakkaldan veresiye defterini alan Kaymakam Çelik, “Osmanlı'dan gelen, ecdadımızın çok güzel bir geleneği var. İstanbul Valiliğimizin önderliğinde, Rams Türkiye ve hayırseverlerin desteğiyle, Ümraniye Kaymakamlığımızın koordinasyonunda Elmalı Kent Mahallemizde zimem defteri geleneğini uyguladık. Bu mahallede veresiye alışveriş yapan vatandaşlarımızın 30 bin lira borcunu hayırsever katkılarıyla, veresiye defterini satın alarak kapatmış olduk.” ifadelerini kullandı.

Çelik, “zimem defteri” geleneğinin devam etmesine katkı sunan firmalara ve hayırseverlere teşekkür ederek, “Ümraniye'mizde iki mahallede 144 bin lira civarında bir rakamın tamamını, veresiye borçlarını hayırseverlerimiz katkılarıyla kapatmış olduk.” şeklinde konuştu.