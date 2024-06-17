Erzurum’un Hınıs ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı, firari 1 şüpheli aranıyor.

İlçe merkezinde 3 Haziran’da M.B. ve Yusuf B. ile V.Y, B.Y, D.Y. ve İ.Y. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada sopalarla darbedilen M.B. ile Yusuf B, yaralı olarak ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Yusuf B, 14 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y, B.Y. ve İ.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Firari V.Y’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan 3 Haziran’da yaşanan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.