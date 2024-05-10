Bursa’da Polisle Girdiği Çatışmada Ölen Şahsın Davasında Gelişme

Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tamamı tutuksuz yargılanan sanıklar ile Örekli’nin ailesinin avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, yeniden mütalaa hazırlamak üzere dosyanın kendilerine tebliğ edilmesi ve polislerin olay yerinde atış yaptıkları mesafe ile açıların dosya kapsamındaki kroki ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kayıtlarıyla incelenmesini talep etti.

Olay yerinde sanıkların katılımıyla keşif yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İLGİLİ HABER Eski Ortağı Tarafından Öldürülen Kadının Son Anları Güvenlik Kameralarına Yansıdı Bursa'da 2017 yılında bir arkadaşıyla yaşadığı anlaşmazlık sonucu öldürdüğü ve ardından bir hafta sonra polisle çatışmaya girdiği olayda 3 polis memurunu yaralayan kişinin, ikinci çatışmada hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak açılan davada, 12 emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Bursa’da 2017 yılının kasım ayında, Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde tartıştığı arkadaşını öldürdükten bir hafta sonra polisle girdiği çatışmada 3 polis memurunu yaralayan ve iki kez güvenlik güçlerinin elinden kaçan Burak Örekli (20), ikinci kez girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti. Olayın ardından biri ilçe emniyet müdürü 12 polis hakkında “kasten öldürme” suçundan dava açılmıştı.