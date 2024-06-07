İstanbul Büyükçekmece’de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulundu. Mimarsinan Merkez Mahallesi’nde balıkçı barınağında sabah saatlerinde balıkçılar denize atılmış bir halı buldu.

Halının içinde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi denizden çıkardı. Ayaklarına ağırlık bağlandığı belirlenen ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın faillerinin bulunması için inceleme başlatan polis ekipleri, cesedin 24 yaşındaki S.G’ye ait olduğunu belirledi.

Bölgede balıkçılık yapan Hayati Çimen, arkadaşlarının denizde halı bulduğunu, içinde cesedi görünce polis ekiplerine bildirdiklerini anlattı. Balıkçı Birol Enginar de cesedi polislerin denizden çıkardığını belirterek, “Bu caniliği kim yaptıysa bir an önce yakalanmasını umuyoruz.” dedi. Polisler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini araştırıyor.​​​​​​​