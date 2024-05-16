Küçükçekmece’de Silahlı Saldırı: Kadın Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece’de silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi’nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, B.K’ya silahla ateş ettikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan B.K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
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