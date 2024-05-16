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Küçükçekmece’de Silahlı Saldırı: Kadın Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir kadın silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

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Küçükçekmece’de silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi’nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, B.K’ya silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir kadın silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Yaralanan B.K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Kadın Cinayeti

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