Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçiden biri yaşamını yitirdi. Diğer işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Mermer Ocağı’nda Ölen Kişi Belli Oldu

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi’nde Ediz Öztürk’e ait mermer madeni ocağında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. O sırada ocakta çalışan işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte aşağı doğru inen mermer bloklarının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Ahmet Özmen’in cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler, Mustafa Dak’ı arama çalışmalarını sürdürüyor.