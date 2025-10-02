Eylül Ayı İhracat Verileri Açıklandı

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Eylül ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Verilere göre ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artışla 22 milyar 607 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek eylül ayı seviyesine ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 8,8 artışla 29 milyar 492 milyon dolar oldu.

Bakan Ömer Bolat, yıl başında belirlenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefine eylül itibarıyla ulaşıldığını belirterek, aylık ve yıllıklandırılmış ihracatta tarihi seviyelerin kaydedildiğini vurguladı.

Ocak-Eylül Döneminde 200 Milyar Doları Aştı

Ocak-eylül döneminde ihracat, geçen yılın aynı süresine göre yüzde 4,1 artışla 200 milyar 625 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 5,9 artışla 267 milyar 651 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde dış ticaret hacmi 468 milyar 276 milyon dolara ulaştı.

Yıllıklandırılmış verilere bakıldığında, Ekim 2024 – Eylül 2025 arasında ihracat yüzde 3,2 artarak 269 milyar 742 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Aynı dönemde ithalat 359 milyar 26 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Geriledi

Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,3 puan azalarak yüzde 76,7’ye düştü. Enerji hariç tutulduğunda bu oran yüzde 85,9’a, enerji ve altın hariç tutulduğunda ise yüzde 94,7’ye ulaştı.

Ülke bazında ihracat rakamlarına bakıldığında, Almanya 1 milyar 904 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Almanya’yı 1 milyar 361 milyon dolarla İngiltere ve 1 milyar 344 milyon dolarla ABD takip etti. İhracatta ilk 10 ülkenin toplam payı yüzde 47,5 oldu.

İthalatta ise 4 milyar 268 milyon dolarla Çin başı çekti. Rusya 3 milyar 245 milyon dolarla ikinci, Almanya ise 2 milyar 365 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. İlk 10 ülkenin toplam ithalattaki payı yüzde 60,4 olarak gerçekleşti.

En Büyük Pay Ara Mallarında

BEC sınıflamasına göre eylülde ihracatta en büyük pay 11 milyar 445 milyon dolarla ara mallarında oldu. Tüketim malları ihracatı 7 milyar 693 milyon dolar, yatırım malları ihracatı ise 3 milyar 64 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat tarafında da 20 milyar 386 milyon dolarla en büyük kalem ara malları olurken, tüketim malları 4 milyar 564 milyon dolar, yatırım malları ise 4 milyar 377 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.

Sektörlere göre dağılımda, eylülde ihracatın yüzde 94,5’i imalat sanayiinden geldi. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 3, madencilik ve taş ocakçılığı ise yüzde 1,8 pay aldı. İthalatta ise imalat sanayii yüzde 85 ile en büyük paya sahip oldu.