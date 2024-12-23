Turizm alanında şirketlerin uluslararası alanda yaptığı çalışmalar büyük dikkat çekiyor. Şirketler tarafından her ne kadar gidilip gezilmesi gereken yerler ön planda olsa da yeni bir araştırmada turistler için gidilmesi önerilmeyen yerler listelendi. Listedeki şehirler ve bu şehirlerin bulunduğu ülkeler ise tüm dünya genelinde kötü bir imaja yarattı.

2025 yılında seyahat planını yapacaklar için öneri niteliği taşıyan bu kuralın da dünya genelinde turistler için çeşitli tehlikeler ve riskler barındırdığı için bu şehirlere gidilmemesi önerildi.

İşte 2025 Yılında Gidilmemesi Gereken Şehirler

1- ENDONEZYA, BALİ

2- BARCELONA

3- MALLORCA

4- KANARYA ADALARI

5- VENEDİK

6- LİZBON

7- TAYLAND, KOH SAMUİW

8- EVEREST DAĞI