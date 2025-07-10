ABD, Türkiye Merkezli Şirketleri İran Yaptırımları Kapsamına Aldı

Amerika Birleşik Devletleri, İran’a yönelik yaptırım kararlarına bir yenisini daha ekledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan açıklamada, İran’ın yasa dışı finansal ağına destek sağladığı tespit edilen Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye merkezli bazı şirket ve kuruluşlara yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

Sözcü Bruce, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, İran’ın petrol ticaretinden elde ettiği gelirlerin uzun yıllardır Devrim Muhafızları tarafından kullanıldığını belirtti. Söz konusu fonların, İran’ın Orta Doğu’daki vekil unsurlarına maddi destek sağlamak amacıyla aktarıldığı ifade edildi.

Yeni yaptırım kararı kapsamında hangi şirketlerin ve kişilerin listeye alındığı henüz paylaşılmadı. Ancak ABD yönetimi, bu adımla İran’ın bölgedeki finansal etkinliğini sınırlandırmayı hedeflediğini vurguladı.