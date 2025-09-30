Salı, Eylül 30, 2025

Son Dakika

Afganistan’da Ülke Genelinde İnternet Erişimi Durduruldu 11 dakika ago
Zorbay Küçük, UEFA Gençlik Ligi’nde Kairat Almaty – Real Madrid Maçını Yönetecek 53 dakika ago
Altın ve Gümüş Piyasasında Kritik Hafta Başlıyor 16 saat ago
Robbie Williams Konseri Öncesi Rüşvet Skandalı 16 saat ago
10 Bin Öğretmen Ataması Başvuruları İçin Tarih Bekleniyor 17 saat ago
Osimhen Liverpool Maçında Oynayacak mı? 17 saat ago
Galatasaray Beşiktaş Derbisi Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak? 17 saat ago
Sitare Akbaş “Çarpıntı” Dizisine Katılıyor 18 saat ago
Sony’den 9,5 Milyar Dolarlık Halka Arz Adımı 18 saat ago
Türkiye, 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’ne Ev Sahipliği Yapacak 18 saat ago

Afganistan’da Ülke Genelinde İnternet Erişimi Durduruldu

Taliban yönetimi, internet erişimini ülke genelinde durdurarak iletişim ve bilgi akışını kesintiye uğrattı; telefon hatları da kesintiden etkilendi.
Özge Tekeli
11 dakika önce
0 0
Afganistan’da Ülke Genelinde İnternet Erişimi Durduruldu

Taliban yönetimindeki Afganistan’da internet erişimi, ülke genelinde tamamen durduruldu. Daha önce bazı eyaletlerde sınırlı internet kesintileri yaşanırken, son karar tüm ülkeye yayıldı. İnternet kesintisi, telefon hatlarının çalışmasını da etkiledi.

Taliban sözcüsü, lider Heybetullah Ahundzade’nin talimatıyla bazı eyaletlerde “toplumsal ahlaksızlığı önlemek” amacıyla kısıtlamaların uygulandığını açıklamıştı. Netblocks tarafından paylaşılan veriler, kesintinin ülke genelinde aktif hale geldiğini gösteriyor.

Uzmanlar, internetin kapanmasının sadece bilgi akışını değil, iş dünyasını, eğitim süreçlerini ve uluslararası iletişimi de olumsuz etkileyeceğine dikkat çekiyor. Eski IMF ve Dünya Bankası danışmanı Omer Farhadi, alınan kararın Afgan halkı üzerindeki etkilerini “bilgiye erişimde ciddi bir engel” olarak nitelendirdi.

Taliban, 2021 yılında Afganistan’daki yönetimi yeniden ele aldıktan sonra çeşitli eğitim ve iletişim alanlarında kısıtlamalar getirmişti. Son gelişmeyle birlikte, internetin kapanması ülke genelinde günlük yaşam ve ekonomik faaliyetler açısından önemli bir etki yaratıyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX