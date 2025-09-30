Afganistan’da Ülke Genelinde İnternet Erişimi Durduruldu

Taliban yönetimindeki Afganistan’da internet erişimi, ülke genelinde tamamen durduruldu. Daha önce bazı eyaletlerde sınırlı internet kesintileri yaşanırken, son karar tüm ülkeye yayıldı. İnternet kesintisi, telefon hatlarının çalışmasını da etkiledi.

Taliban sözcüsü, lider Heybetullah Ahundzade’nin talimatıyla bazı eyaletlerde “toplumsal ahlaksızlığı önlemek” amacıyla kısıtlamaların uygulandığını açıklamıştı. Netblocks tarafından paylaşılan veriler, kesintinin ülke genelinde aktif hale geldiğini gösteriyor.

Uzmanlar, internetin kapanmasının sadece bilgi akışını değil, iş dünyasını, eğitim süreçlerini ve uluslararası iletişimi de olumsuz etkileyeceğine dikkat çekiyor. Eski IMF ve Dünya Bankası danışmanı Omer Farhadi, alınan kararın Afgan halkı üzerindeki etkilerini “bilgiye erişimde ciddi bir engel” olarak nitelendirdi.

Taliban, 2021 yılında Afganistan’daki yönetimi yeniden ele aldıktan sonra çeşitli eğitim ve iletişim alanlarında kısıtlamalar getirmişti. Son gelişmeyle birlikte, internetin kapanması ülke genelinde günlük yaşam ve ekonomik faaliyetler açısından önemli bir etki yaratıyor.