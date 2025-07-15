Avrupa Birliği B Sınıfı Ehliyetlerde 75 Yaş Sınırı Getiriyor

Avrupa Birliği, trafik güvenliğini artırmak amacıyla B sınıfı ehliyetlere yönelik yeni bir yaş sınırı uygulamasını hayata geçiriyor. 15 Temmuz 2025’te İspanya’da başlayacak uygulama kapsamında, 75 yaşını geçen sürücüler ehliyetlerini yenileyemeyecek. Bu düzenlemenin 2026’da tüm AB ülkelerinde zorunlu hale gelmesi planlanıyor.

B sınıfı ehliyetler, 3.500 kg’a kadar binek araçlarını kapsıyor. İspanya’da sağlık kontrolü zorunluluğu ise 70’ten 65 yaşına çekildi. Türkiye’de ise üst yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 65 yaş sonrası sağlık raporu şartı ve 80 yaş üzerindekiler için her iki yılda bir sağlık kontrolü zorunlu tutuluyor. AB düzenlemesinin Türkiye’de resmi olarak uygulanması ise henüz gündemde değil.

Trafik kazalarının büyük bölümünün insan kaynaklı olması ve ileri yaş grubundaki sürücülerin riskinin artması, bu kararın temel gerekçeleri arasında yer alıyor. Japonya’da benzer şekilde 75 yaş üstü sürücüler araçlarına “yaşlı sürücü” işareti takmak zorunda.