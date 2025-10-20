Avrupa’da Kış Saati Uygulaması Başlıyor

Avrupa genelinde yaz saati uygulaması 2025 yılının Mart ayında başlamıştı. Kış saati uygulamasına geçiş kapsamında saatler, Ekim ayının son Pazar günü olan 26 Ekim 2025 tarihinde bir saat geri alınacak. Bütün Avrupa ülkeleri bu değişikliği aynı anda uygulayacak.

Avrupa’da yaz ve kış saati uygulamaları halen sürüyor. Türkiye’de 2016 yılında alınan karar doğrultusunda bu uygulamaya son verildi. Türkiye, yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirerek gün ışığından maksimum şekilde yararlanmayı hedefliyor. İzlanda, Belarus ve Rusya ise Avrupa’da kış saati uygulamasına geçmeyen ülkeler arasında.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ise yaz saati uygulaması 2025 yılında 9 Mart’ta başladı ve 2 Kasım 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihte ABD’de de saatler bir saat geri alınacak.

Dünya genelinde bazı ülkelerde yaz ve kış saati uygulaması uygulanmıyor. Bu ülkeler arasında Japonya, Çin, Hindistan, Brezilya, Arjantin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Nepal, İran ve pek çok Latin Amerika ülkesi yer alıyor.