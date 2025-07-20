Avrupa’da Ortalama Çalışma Süresi Açıklandı: Türkiye’nin Durumu Nasıl?

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından 2024 yılına dair hazırlanan raporda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 15 yaş ve üzerindeki bireylerin ortalama çalışma süreleri paylaşıldı. Veriler, son on yıl içerisinde Avrupa genelinde çalışma ömrünün ortalama 2,4 yıl artış gösterdiğine işaret etti. AB ülkelerinde bireylerin ortalama çalışma süresi 37,2 yıl olarak belirlendi.

AB ülkeleri arasında en uzun çalışma süresi Hollanda’da ölçüldü. Hollandalılar ortalama 43,8 yıl çalışma hayatında yer alıyor. Hollanda’yı 43 yıl ile İsveç, 42,5 yıl ile Danimarka, 41,4 yıl ile Estonya, 40,4 yıl ile İrlanda ve 40 yıl ile Almanya takip etti. Finlandiya ise 39,8 yıl olarak belirtildi.

En düşük ortalama çalışma süresi ise Romanya’da kayıtlara geçti. Romanyalılar yaklaşık 32,7 yıl çalışıyor. Romanya’nın ardından İtalya 32,8 yıl, Hırvatistan, Yunanistan ve Bulgaristan ise 34,8 yıl ortalama çalışma süresi ile listeyi izledi. Belçika’da ise bu süre 35 yıl olarak belirlendi.

Eurostat verileri ayrıca cinsiyete göre çalışma süresi farklılıklarını da ortaya koydu. Erkeklerin ortalama çalışma süresi AB genelinde 39,2 yıl olurken, kadınlarda bu süre 35 yıl düzeyinde kaldı. Erkeklerin en uzun çalışma süresi 45,7 yıl ile Hollanda’da görülürken, onu 44,2 yıl ile Danimarka ve 40 yıl ile İsveç izledi. Kadınlarda ise en yüksek ortalama çalışma süreleri Estonya (42,2 yıl), İsveç (42 yıl) ve Hollanda (41,8 yıl) şeklinde sıralandı. Kadınların en kısa çalışma sürelerine sahip ülkeler arasında ise İtalya (28,2 yıl), Romanya (29,2 yıl) ve Yunanistan (31,1 yıl) yer aldı.

Türkiye’de ise ortalama çalışma süresi 30,2 yıl olarak kaydedildi. Bu rakam, AB ortalamasının altında kaldı. Erkekler açısından Türkiye’de çalışma süresi ortalaması 39,3 yıl iken kadınların çalışma süresi 20,7 yıl seviyesinde gerçekleşti.