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Avustralya’da 6 Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Saldırganın Kadınları Hedeflediği Belirlendi

Avustralya'nın Sydney kentindeki alışveriş merkezinde 6 kişinin ölümüne sebep olan Joel Cauchi'nin kadınları hedef aldığı tespit edildi.

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New South Wales Polisi Karen Webb, ABC News’e yaptığı açıklamada, cumartesi günü yaşanan bıçaklı saldırıda kadınların hedef alındığının “kesin” olduğunu söyledi.

“Saldırganın kadınları hedeflediği ve erkeklerden uzak durduğu benim için de dedektifler için de çok açık.” ifadesini kullanan Webb, saldırganın kafasından geçenleri bilmedikleri için dedektiflerin saldırganı tanıyanları sorgulamasının önemli olduğunu kaydetti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Triple M radyosuna verdiği demeçte, olayda ölen tek erkeğin saldırgana müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi Faraz Tahir olduğunu aktardı.

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Avustralya'nın Sydney kentindeki alışveriş merkezinde 6 kişinin ölümüne sebep olan Joel Cauchi'nin kadınları hedef aldığı tespit edildi.

Eski bir polis olan Avustralya Temsilciler Meclisi Üyesi Josh Burns, X sosyal medya hesabından, saldırganın ideolojisinin “apaçık kadın nefreti” olduğu paylaşımında bulundu.

The Australian gazetesinin paylaştığı videoda, saldırganın babası Andrew Cauchi, oğlunun akıl hastalığı bulunduğunu dile getirdi. Cauchi, oğlunun neden kadınları hedef almış olabileceği sorusuna, “Bir kız arkadaş istiyordu ve hiçbir sosyal becerisi yoktu ve aklı başında değildi.” yanıtını verdi.

İlk defa 17 yaşında akıl hastalığı tanısı konuldu

Queensland Emniyetinden yapılan açıklamada, Cauchi’nin daha önce de polis tarafından bilindiği ancak memleketi Queensland’de hiçbir zaman tutuklanmamış veya suçlanmamış olduğu belirtildi.

Açıklamada, birkaç yıldır gezici şekilde yaşayan Cauchi’ye ilk defa 17 yaşında akıl hastalığı tanısı konulduğu kaydedildi.

Olay

Sydney’deki alışveriş merkezinde cumartesi düzenlenen bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırgan, olay yerinde kendisine müdahale eden polis memuru Amy Scott tarafından vurularak öldürülmüştü.

Saldırı nedeniyle Avustralya genelinde bugün tüm bayraklar yarıya indirildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Cinayet

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