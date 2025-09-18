Bank of America Asgari Ücreti 25 Dolara Çıkardı

ABD’nin önde gelen finans kuruluşlarından Bank of America, çalışan maaşlarına yönelik önemli bir adım attı. Banka, saatlik asgari ücreti 25 dolara çıkardığını açıkladı. Karar, ekim ayının başından itibaren yürürlüğe girecek ve ABD genelindeki tüm saatlik tam zamanlı ve yarı zamanlı pozisyonları kapsayacak.

Yeni uygulama ile birlikte Bank of America bünyesinde tam zamanlı görev yapan çalışanların yıllık kazancı 50 bin doların üzerine çıkacak. Böylece banka, 2018 yılından bu yana saatlik taban ücrette toplamda yaklaşık yüzde 67’lik bir artış gerçekleştirmiş oldu.

Bank of America İnsan Kaynakları Direktörü Sheri Bronstein, yüksek başlangıç maaşlarının çalışan bağlılığını artırdığını ve uzun vadeli kariyer hedeflerine katkı sağladığını ifade etti.

ABD iş gücü piyasasında yaşanan dalgalanmaların ardından birçok büyük şirket, istihdamı güçlendirmek için maaş artışına yönelmiş durumda.