Perşembe, Eylül 18, 2025

Son Dakika

Konfor, Özgürlük ve Esnekliği Birleştiren Yaşam Alanları: İstanbul’da Eşyalı Daire Kiralama 3 saat ago
Esra Ronabar ve Barış Falay Aynı Gün Ekranda Karşı Karşıya 5 saat ago
İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’ndaki Görüntülerle İlgili Bakanlıktan Resmi Açıklama 6 saat ago
GLP-1 İlaçlarının Mikrodozu Uzun Ömür Sağlıyor mu? Uzmanlar Yanıtladı 6 saat ago
Mercedes-Benz, Araç İçi Tasarımda Değişikliğe Gitti 7 saat ago
Beşiktaş, Göztepe Maçında 4 Kritik İsmi Olmadan Sahaya Çıkacak 7 saat ago
Türkiye A Millî Takımı, FIFA Sıralamasında Yerini Korudu 7 saat ago
51 Bin 359 Şehit Yakını ve Gazi Kamu Kurumlarında İstihdam Edildi 8 saat ago
Eylül 2025’te Dünyanın En Çok Satan Telefonları Belli Oldu 9 saat ago
Trendyol Süper Lig 6. Hafta Hakemleri Belli Oldu 10 saat ago

Bank of America Asgari Ücreti 25 Dolara Çıkardı

ABD’nin ikinci büyük bankası, tüm saatlik çalışanlarının yıllık maaşını 50 bin doların üzerine çıkaracak önemli bir zam kararı aldı.
Özge Tekeli
11 saat önce
0 0
Bank of America Asgari Ücreti 25 Dolara Çıkardı

ABD’nin önde gelen finans kuruluşlarından Bank of America, çalışan maaşlarına yönelik önemli bir adım attı. Banka, saatlik asgari ücreti 25 dolara çıkardığını açıkladı. Karar, ekim ayının başından itibaren yürürlüğe girecek ve ABD genelindeki tüm saatlik tam zamanlı ve yarı zamanlı pozisyonları kapsayacak.

Yeni uygulama ile birlikte Bank of America bünyesinde tam zamanlı görev yapan çalışanların yıllık kazancı 50 bin doların üzerine çıkacak. Böylece banka, 2018 yılından bu yana saatlik taban ücrette toplamda yaklaşık yüzde 67’lik bir artış gerçekleştirmiş oldu.

Bank of America İnsan Kaynakları Direktörü Sheri Bronstein, yüksek başlangıç maaşlarının çalışan bağlılığını artırdığını ve uzun vadeli kariyer hedeflerine katkı sağladığını ifade etti.

ABD iş gücü piyasasında yaşanan dalgalanmaların ardından birçok büyük şirket, istihdamı güçlendirmek için maaş artışına yönelmiş durumda.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX