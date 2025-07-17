British Airways Uçağında Zehirli Duman Alarmı Seferi İptal Ettirdi

İngiltere’nin en yoğun ikinci havalimanı olan Gatwick’te, bir dakika arayla gerçekleşen iki ayrı uçuş acil durumu hava trafiğinde aksamalara yol açtı.

British Airways’in Cancun seferini yapan Boeing 777-200 tipi uçağı, kalkışından yaklaşık bir saat sonra kabinde hissedilen duman kokusu nedeniyle acil iniş kararı aldı. Yolcular, keskin ve rahatsız edici kokular nedeniyle oksijen maskelerini kullanmak zorunda kaldı. Pilotlar ise kokpitte temiz hava alabilmek için pencereleri açtı.

BA2203 sefer sayılı uçuşun, Batı Sussex’e güvenli iniş yapabilmesi için Londra üzerinde yaklaşık 45 dakika boyunca yakıt boşaltma manevrası yaptığı öğrenildi. Uçakta bulunan 340 yolcu ve mürettebat, kokunun “kullanılmış çorap” gibi olduğunu ve baş dönmesi yaşadıklarını ifade etti. Gatwick Havalimanı’na saat 15.29’da inen uçak, acil durum ekipleri tarafından pistte karşılandı. Yolcular tıbbi kontrolden geçirilirken, Meksika uçuşu 24 saat ertelendi.

Yaşanan durumun ardından British Airways “Teknik bir sorun tespit edilmesinin ardından uçağımız güvenle iniş yapmıştır. Yolcularımızdan yaşanan gecikme için özür dileriz.” ifadelerini kullandı.