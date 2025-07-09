Daimler Truck 5 Bin Kişilik İş Gücü Azaltmasına Gidiyor

Daimler Truck, Almanya’daki iş gücünde önemli bir küçülmeye gidiyor. Şirket, 2030 yılına kadar yaklaşık 5 bin çalışanı işten çıkaracağını açıkladı. Bu adımın büyük ölçüde doğal ayrılmalar ve emekliliklerle gerçekleşeceği belirtilirken, şirketin 100 milyon avro tasarruf sağlaması hedefleniyor.

Karar, Stuttgart yakınlarındaki Leinfelden-Echterdingen’de bulunan ve yaklaşık 28 bin kişinin çalıştığı kamyon bölümünü doğrudan etkiliyor. Daimler Truck Almanya genelinde ise yaklaşık 35 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor.

Satışlardaki gerileme, alınan bu kararın arkasındaki temel neden olarak gösteriliyor. Şirket, 2025’in ikinci çeyreğinde kamyon satışlarında yıllık bazda %5’lik düşüş yaşadı. Toplam satışlar 112 bin 195’ten 106 bin 715’e geriledi. Bu düşüş, özellikle Kuzey Amerika pazarında kayda değer bir azalma ile ortaya çıktı. Kuzey Amerika’daki kamyon satışları geçen yıla göre %20 azalarak 38 bin 580’e indi.

Öte yandan, Mercedes-Benz Trucks satışlarında büyük değişiklik yaşanmazken, Asya bölgesinde %13 ve Daimler Buses segmentinde %5’lik büyüme gözlendi. Elektrikli kamyon satışları ise dikkat çekici bir şekilde artarak, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 648 araçtan 1.232’ye yükseldi.

Daimler Truck’ın 2025’in ilk yarısındaki toplam satışları, 221 bin 106’dan 206 bin 527’ye düştü.