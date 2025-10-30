Diploma Olmadan Uzmanlık Alanlarında İçerik Üretimi Yasaklandı

Çin, sosyal medyada bilgi kirliliğini önlemeye yönelik kapsamlı bir adım attı. 25 Ekim’de yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle sağlık, hukuk, eğitim ve finans gibi alanlarda içerik paylaşmak isteyen kişilere diploma veya resmi yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi.

Çin Siber Uzay İdaresi (CAC) tarafından açıklanan karara göre artık Douyin (TikTok), Weibo ve Bilibili gibi sosyal medya platformları, bu alanlarda paylaşım yapan kullanıcıların belgelerini doğrulamakla yükümlü olacak. Böylece, yalnızca alanında eğitimli veya yetkin kişilerin bu konularda içerik üretebilmesi hedefleniyor.

Amaç Yanlış Bilgiyi Önlemek

CAC, yeni kuralın temel amacının çevrim içi yanlış bilgilendirmeyi azaltmak ve kamuoyunu hatalı içeriklerden korumak olduğunu belirtti. Ayrıca paylaşımlarda kullanılan bilgilerin bilimsel kaynaklara dayanıp dayanmadığı veya yapay zekâ tarafından üretilip üretilmediğinin açıkça belirtilmesi zorunlu hale geldi.

Yeni düzenleme, özellikle tıbbi ürünler, gıda takviyeleri ve sağlık temalı reklamların da sınırlandırılmasını öngörüyor. Bu kapsamda, doğrulanmamış bilgilerle ürün tanıtımı yapılmasına izin verilmeyecek.

İfade Özgürlüğünün Kısıtlandığı Yönünde Eleştiriler Yapılıyor

Yetkililer düzenlemenin güveni artıracağını savunurken, bazı uzmanlar bu adımı dijital sansürün yeni bir biçimi olarak değerlendiriyor. Eleştirmenlere göre “uzmanlık” kavramının net bir şekilde tanımlanmamış olması, devletin çevrim içi tartışmalar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasına zemin hazırlayabilir.

Sosyal medya kullanıcıları arasında düzenlemeye yönelik görüşler farklılık gösteriyor. Bir kesim, özellikle sağlık ve finans konularında yanlış bilgi yayılımının azalacağını düşünerek düzenlemeyi desteklerken; diğer kesim, bu uygulamanın ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sosyal medyadaki yaratıcılığı sınırlandıracağı görüşünde birleşiyor.