İsrail’in Filistin’e karşı başlattığı zalim saldırılar sonrasında Türkiye’de İsrail malı olduğu iddialarıyla Coca-Cola boykot çağrıları yapılmıştı. Sık sık sosyal medya ağlarında gündeme gelen bu durum, Coca-Cola’ya bir kullanıcının yönelttiği soru ile farklı bir hale döndü. Öyle ki Coca-Cola’nın merak ettim hattına gönderilen sorulara şirket yanıt veriyor. Türkiye’den gönderilen bir soruda ise Coca-Cola’nın Filistin’deki fabrika ve faaliyetleri soruldu. Bu soruya gelen bir yanıt ise sosyal medyada gündem oldu.

Filistin’de Coca-Cola Fabrikası Var mı?

Filistin’de Coca-Cola fabrikası var. 12 Temmuz 2024’te Özge Değerli’nin bu konudaki sorusunu yanıtlayan Coca-Cola, 1998 yılından beri markanın Filistin’de faaliyet gösterdiğini açıkladı. Açıklamaya göre Coca-Cola Filistin’de 5 fabrikada üretim yapıyor. Ayrıca 7 farklı merkez üzerinden Coca-Cola ürünlerinin dağıtımı gerçekleştiriliyor. Filistin’de 3. en büyük işveren konumunda olan Coca-Cola, yatırımda ise en büyük 5. marka durumunda. Coca-Cola’nın 970 kişiye iş imkanı sağladığı, yan sektörlerle birlikte 6500 kişiye ulaştığı ifade edildi.

Coca-Cola Kimin?

Aynı sayfada Coca-Cola’nın 200’ün üzerinde ülkede ticari faaliyetler gerçekleştiren, %100’ü halka açık 138 yıllık global bir şirket olduğuna da vurgu yapıldı.