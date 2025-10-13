Guangzhou Metrosunda Yeni Dönem: Uluslararası Kartlarla Temassız Ödeme Başladı

Güney Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentinde metro sistemi, uluslararası banka kartlarıyla temassız ödeme dönemine geçti. Pazar günü itibarıyla Mastercard, Visa, American Express ve JCB kartları, metro turnikelerinde doğrudan ödeme aracı olarak kullanılmaya başlandı.

Yeni sistem hem yurt dışında çıkarılan kartlarla hem de temassız ödeme ve RMB işlem özelliğine sahip yerel Mastercard ve American Express kartlarıyla bilet veya uygulama gerektirmeden metroya erişim imkânı sunuyor.

Guangzhou Metro işletmecisi, uygulamanın özellikle şehirde 15 Ekim’de başlayacak olan 138. Kanton Fuarı öncesinde devreye alındığını belirtti.

UnionPay’in daha önceki entegrasyonunun ardından hayata geçirilen bu güncelleme, Guangzhou Metrosu’nun beş büyük uluslararası kart ağını (UnionPay, Mastercard, Visa, JCB ve American Express) desteklemesini sağladı.