İsrail ile Hamas arasındaki gerilim devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İsrail’in düzenlediği bir suikast sonucunda Tahran’da öldürülen Hamas Lideri İsmail Haniye’nin ardından Hamas’ın üst düzey bir diğer ismine de son dakika suikast haberi geldi. İsrail son dakika haberi üstelik Hamas tarafından da doğrulandı. Peki Haitham Balidi kimdir? Haitham Balidi neden, nasıl öldürüldü?

Haitham Balidi Kimdir?

Haitham Balidi, Hamas’ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları’nın üst düzey yöneticilerinden birisiydi. İsrail saldırıları sonrasında Hamas içerisinde çok daha etkin hale gelen Haitham Balidi, aracıyla seyir halindeyken suikaste uğradı. Haitham Balidi suikastı sonrasında Haitham Balidi öldü mü, Haitham Balidi öldürüldü mü gibi pek çok soru gündeme geldi. Resmi açıklamalar ile birlikte bu soru işaretleri giderildi.

Haitham Balidi Neden Öldü?

Haitham Balidi İsrail’in aracına düzenlediği saldırı sonrasında yaşamını yitirdi. Batı Şeria bölgesindeki Tulkarim’e düzenlenen saldırıda Haitham Balidi’nin içerisinde olduğu otomobil hedef alındı. Saldırı sonucunda Haitham Balidi dahil olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi. Araç içerisinde bulunan diğer 4 kişinin bilgileri ise açıklanmadı.

Hamas’tan Haitham Balidi Açıklaması

Balidi hakkında resmi açıklama ise Hamas’tan geldi. Suikast ve ölüm iddiaları doğrulandı. Saldırı sonrasında otomobil içerisindeki kişilerin cesetlerinin tamamen yandığı ifade edildi.