Hamas lideri İsmail Haniye İsrail’in yaptığı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. Tüm dünyada gündem olan bu durum Hamas kavramını ön plana çıkardı. Türkiye’de de yakından takip edilen olay sonrasında Hamas hangi ülke? Hamas nereye bağlı? Hamas lideri kim oldu? gibi pek çok soru işareti gündeme geldi.

Hamas Nerede Hangi Ülkede?

Hamas herhangi bir ülke ya da bölge adı değildir. Hamas, Filistin kurulmuş İslami direniş hareketi olarak tanımlanmaktadır. Kuruluş tarihi 1987 olan Hamas daha çok Gazze Şeridi ile Batı Şeria’da faaliyet göstermektedir. Hamas genellikle bir şehir, bölge sanıldığı için “Hamas hangi ülkenin şehri?” sorusu yöneltilmiş olsa da bu soru ve algı yanlıştır.

Hamas Nereye Bağlı?

Herhangi bir ülkeye resmi bağı bulunmayan Hamas, Filistin halkının haklarını ve Filistin’in yıllardan beri yaşadığı zulme karşı bir tepki, direniş olarak ortaya çıkmıştır. Örgüt İslam’a dayanan bir oluşum olduğu için İslami değerleri ön plana tutarak şeriat ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir.

Yeni Hamas Lideri Kim Oldu?

Hamas lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesi sonrasında yeni Hamas lideri merak ediliyor. Ancak henüz böyle bir görevlendirme yapılmadı ve örgüt tarafından resmi duyuru gerçekleştirilmedi.