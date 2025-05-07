Hindistan ve Pakistan Arasındaki Gerilim Sıcak Çatışmaya Dönüştü

Güney Asya’da tansiyon yükseldi. Hindistan ve Pakistan arasında sınır hattında patlak veren çatışmalar, onlarca can kaybına yol açarken iki ülkenin askeri kapasiteleri yeniden mercek altına alındı.

Hindistan yaklaşık 1,5 milyon aktif asker ve geniş bir yedek kuvvet yapısıyla dünyanın en kalabalık ordularından birine sahip. Hava ve deniz filosunda da önemli bir üstünlük kuran Hindistan, binlerce savaş uçağı, tank ve yüzlerce savaş gemisiyle dikkat çekiyor.

Pakistan ise daha sınırlı sayıda askeri personel bulundurmasına rağmen, nükleer başlık sayısında küçük bir farkla önde. Kara kuvvetleri ve stratejik caydırıcılık politikasıyla denge kurmaya çalışan ülke, aynı zamanda bölgedeki askeri iş birlikleriyle de etkisini artırmaya çalışıyor.

Çatışmaların seyrine dair belirsizlik sürerken, uzmanlar tarafların askeri gücünden çok stratejik hamlelerinin belirleyici olacağı görüşünde.