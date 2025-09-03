İngiltere 16 Yaş Altına Enerji İçeceği Satışını Yasakladı

İngiltere, yüksek kafein içeren enerji içeceklerinin 16 yaş altındaki çocuklara satışını yasaklama kararı aldı. Karar, Red Bull, Monster, Relentless ve Prime gibi popüler markaları kapsıyor. Liter başına 150 miligramdan fazla kafein içeren ürünler, artık gençlere satılamayacak. Daha düşük kafein içeriğine sahip içecekler ise düzenlemenin dışında bırakıldı.

Sağlık Bakanı Wes Streeting, enerji içeceklerinin çocuklarda uyku düzenini bozduğunu, dikkat dağınıklığına yol açtığını ve şekerli olanların diş sağlığını olumsuz etkileyerek obezite riskini artırdığını vurguladı. Resmî verilere göre İngiltere’de yaklaşık 100 bin çocuk günlük olarak yüksek kafeinli enerji içeceği tüketiyor.

Uzmanlar, söz konusu içeceklerin kaygı ve depresyon gibi ruhsal sorunları artırabileceğine, okul başarısını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Obesity Health Alliance Direktörü Katharine Jenner yasağı “çocukların fiziksel, ruhsal ve diş sağlığını korumak için mantıklı bir adım” olarak değerlendirdi.

Büyük market zincirleri daha önce kendi inisiyatifleriyle çocuklara enerji içeceği satışını sınırlamıştı. Yeni düzenleme ile birlikte küçük bakkal ve büfelerde satışların da kontrol altına alınması hedefleniyor. Yasağın yürürlüğe girmesi için 12 haftalık bir istişare süreci planlanıyor ve okullarda, otomatlarda satışın tamamen engellenmesi bekleniyor.

İngiliz Meşrubat Derneği Genel Direktörü Gavin Partington, sektörün uzun süredir kendi iç kurallarıyla ürünlerini 16 yaş altına pazarlamadığını belirtti.