Dünya genelinde ülkelerin savunma ve saldırı sistemlerinin büyük bir bölümü gizli tutuluyor. Bu nedenle de hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı olduğu net olarak bilinmiyor. Ancak yapılan araştırmalar, ülkelerden gelen resmi veriler doğrultusunda 2024 itibariyle dünya genelinde 14 bin 995 adet nükleer silah olduğu biliniyor. Ülkelerin birbirine karşı caydırıcı güç olarak kullandığı nükleer silahların yaratacağı tehlike, sadece o ülkeleri değil, dünyanın kaderini değiştirebilecek potansiyelde.

Hangi Ülkede Ne Kadar Nükleer Silah Var?

SIRPI tarafından yayınlanan son verilere göre dünya genelinde en çok nükleer silaha sahip ülke Rusya. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da sıkça vurgulanan bu tehlikeli silahlara sahip bir diğer ülke ise ABD. nükleer silaha sahip ülkelerin sıralaması ve silah sayısı ise şöyle;

Rusya – 6850

ABD – 6450

Fransa – 300

Çin – 280

İngiltere – 225

Pakistan – 150

Hindistan – 140

Kuzey Kore – 40

İran’ın Nükleer Silahı Var mı?

Resmi kaynaklara göre İran’ın nükleer silahı yok. Nükleer silah çalışma iddiaları ile pek çok kez hedef haline gelen İran için resmi verilerde böyle bir kayıt bulunmuyor. Ancak ülkede nükleer silah ve atom bombası olabileceğine dair çeşitli spekülasyonlar sıklıkla gündeme geliyor.

İran’ın nükleer programı konusunda uzman olan Kelsey Davenport “İran nükleer silah üretebilecek teknik kapasiteye sahip. Tahran şu anda silah kalitesinde uranyum üretmekten bir adım kadar uzakta. Eğer İran mümkün olan en kısa sürede bir silah üretmeye karar verseydi bunu muhtemelen altı ay içinde yapabilirdi” dedi.