İsrail Ablukası Altında Gazze’de Gıda Krizi Giderek Büyüyor

Gazze Şeridi’nde insani durum giderek kritik bir boyuta ulaştı. İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren yoğun saldırılarla hedef aldığı bölge, 2 Mart’tan bu yana uygulanan sıkı abluka nedeniyle ciddi bir gıda kıtlığıyla karşı karşıya bulunuyor. Ablukanın etkisiyle insani yardım malzemelerinin girişine izin verilmemesi, bölgede yaşayan halkın temel besin kaynaklarına erişimini büyük ölçüde kısıtladı.

Sağlık yetkilileri, bölgede yetersiz beslenme kaynaklı ölüm oranlarının hızla yükseldiğine dikkat çekiyor. Gazze’de özellikle çocuklar arasında açlığa bağlı ölümler alarm verici düzeye ulaştı. Son verilere göre açlık nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısı 70’i geçti. Yetkililer, yardım akışının engellenmeye devam etmesi halinde ölümlerin artacağına ilişkin uyarılarını sürdürüyor.

Bölge halkı, yaşanan gıda krizine karşı zor şartlarda hayatta kalmaya çalışırken, insani yardım merkezlerinde toplanan sivillerin de çatışma bölgelerinde hedef alınması insani krizin boyutlarını daha da ağırlaştırıyor.