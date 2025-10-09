İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes İmzalandı

Gazze’de aylardır süren çatışmaların ardından İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması resmen yürürlüğe girdi. Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde imzalanan anlaşma, bugün saat 12.00 itibarıyla uygulanmaya başladı. Ancak ateşkes öncesi saatlere kadar İsrail ordusu Gazze’ye yönelik bombardımanlarına devam etti.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte taraflar arasında 72 saat sürecek rehine değişimi süreci de resmen başladı. Bu süreçte insani yardım koridorlarının açılması ve çatışma bölgelerinden askerlerin kademeli olarak çekilmesi planlanıyor.

Gazze’nin Büyük Bölümü Hamas’ın Kontrolüne Geçecek

İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesinin aktardığı bilgilere göre ateşkes kapsamında Hamas’ın hafta sonuna kadar Gazze Şeridi’nin büyük bölümünde yeniden kontrol sağlaması öngörülüyor. İsrail ordusunun, Gazze Şehri’nde konuşlu bazı birliklerini geri çekmeye başladığı ve savaş dışı unsurların tahliye sürecine girildiği belirtildi.

Kademeli çekilmenin önümüzdeki günlerde tamamlanması ardından binlerce yedek askerin terhis edilmesi bekleniyor. Bu gelişmelerle birlikte Gazze’nin büyük kısmının yönetimi Hamas’ın kontrolüne geçecek.

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin, bugün TSİ 17.00’de toplanarak ateşkes anlaşmasını resmen onaylaması bekleniyor. Toplantının ardından anlaşmanın uzun vadeli uygulanmasına ilişkin kararların açıklanacağı bildirildi.

Önceki Ateşkes Bozulmuştu

Daha önce yapılan ateşkes anlaşması, İsrail tarafından tek taraflı olarak ihlal edilmişti. O dönemde yaşanan saldırılarda 400’e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Yeni anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle gözler, 72 saatlik kritik sürecin nasıl işleyeceğine ve tarafların ateşkese ne kadar bağlı kalacağına çevrildi.