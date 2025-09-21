İsrail’den Filistin’i Tanıyan Ülkelere Tepki

İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin’i resmen tanıma kararı, İsrail’de sert yankı uyandırdı. İsrail Maliye Bakanı ve aşırı sağcı siyasetçi Bezalel Smotrich, söz konusu adımın ardından Batı Şeria’nın İsrail tarafından ilhak edilmesi çağrısında bulundu.

Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İngiltere ve benzeri ülkelerin geleceğimizi tayin ettiği dönem geride kaldı. Bu kararlara verilecek en net yanıt, Yahudiye ve Samiriye üzerinde tam egemenlik kurmak ve Filistin devleti fikrini gündemden tamamen çıkarmaktır.” ifadelerine yer verdi. Smotrich ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu’ya seslenerek, “Adım atmanın tam zamanı.” dedi.

Mescid-i Aksa’da Gerilim

Öte yandan Doğu Kudüs’te gerginlik sürüyor. İsrailli yerleşimciler, eski milletvekili ve aşırılık yanlısı haham Yehuda Glick’in öncülüğünde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Baskına katılan grup, ABD’li Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için dini ayin gerçekleştirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığına göre İsrail polisi baskın sırasında Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girişini engelledi. Oysa tarihi statükoya göre kutsal mekânda yalnızca Müslümanların ibadet hakkı bulunuyor, diğer din mensupları ise sadece ziyaretçi olarak giriş yapabiliyor.

Tapınak Tartışması Yeniden Gündemde

İsrail hükümetinde yer alan aşırı sağcı isimlerin, “Yahudilerin ibadet özgürlüğü” gerekçesiyle Mescid-i Aksa’da tapınak inşa edilmesini sık sık gündeme getirdiği biliniyor. Smotrich’in daha önce bu amaç için bütçe sözü verdiği de hatırlatıldı.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında imzalanan barış anlaşması uyarınca Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin denetiminde bulunuyor. Ancak İsrail, 2003’ten bu yana tek taraflı olarak polis korumasında baskınlara izin veriyor. Bu uygulama uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı olmasına rağmen fanatik grupların provokatif ritüelleri kamuoyuna yansımaya devam ediyor.